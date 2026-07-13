El uruguayo Rossi llega al 2 de Mayo

Jonathan Nicolás Rossi Acuña tiene 28 años y viene de disputar la Copa Libertadores con el Juventud Las Piedras de Uruguay.
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El charrúa es la decimosegunda incorporación del Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en este mercado de pases invernal, después de Alexis Villalba, Ángel Aguilera, Alfredo Machado, César Gregorio Ramírez, Rodrigo Gómez, Fredy Silvero, Marcos Gómez, Estifen Díaz, Mario Ramírez, Tobías Portillo y Jorge Sanguina.
Rossi se formó en Rentistas, desde donde pasó en Defensor Sporting. En el 2024 tuvo su primera experiencia internacional, precisamente en Paraguay, con 29 juegos acumulados en la portería del Sportivo Ameliano.
Bajo el comando técnico de Eduardo Ledesma, el Gallo norteño se prepara para el campeonato Clausura 2026. El conjunto “avícola” animará el primer juego del torneo, que será el viernes 24 del mes en curso contra Rubio Ñu, en el estadio Río Parapití, a las 16:00.