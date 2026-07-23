El 2 de Mayo, entre el Clausura y la Copa Paraguay

El Sportivo 2 de Mayo enfrenta este viernes a Rubio Ñu, en el estadio Río Parapití de la capital del Amambay, a las 16:00, por la primera fecha del torneo Clausura 2026.

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El portal Pedro Juan Digital (https://pedrojuandigital.com.py/) brindó pormenorizados detalles de la actualidad del Gallo norteño, dirigido técnicamente por Eduardo Ledesma y capitaneado por el experimentado defensor Pedro Pablo Sosa.

La preparación de la dotación “avícola” fue muy buena, con un tiempo prolongado, durante el desarrollo del Mundial Norteamérica 2026.

El equipo para el choque contra el Laureado de Santísima Trinidad será definido en el repaso táctico de este jueves. De manera preliminar se supo que en la base estarán varios nuevos componentes del grupo, con un debutante en la portería.

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Las entradas fueron fijadas en 30.000 guaraníes en Graderías y Plateas. Para acceder a Preferencias se deberá abonar 50.000.

En la Copa Paraguay 2026, el 2 de Mayo debutará en la tercera fase contra el Humaitá de Mariano Roque Alonso, de la cuarta y última categoría de nuestro balompié. El Gallo fue finalista del pasado año y compitió en la Copa Libertadores debido al descenso del campeón, General Caballero de Juan León Mallorquín.

El club amambaiense cumple su séptima temporada en la máxima categoría, en dos etapas. La Primera fue entre el 2006 y el 2009, mientras que la segunda se abrió en 2024.