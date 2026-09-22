Cambio en la presidencia del Sportivo 2 de Mayo

Lo que parece una sorpresa, ya se venía manejando hace tiempo en el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero. El Ing. Hugo Romero había sido reelecto presidente para el periodo 2025-2028 en el club norteño. Sin embargo da el paso al costado por razones laborales.

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El vicepresidente, Dr. Víctor Hugo Duarte Francia, especializado en traumatología, queda al frente de la comisión directiva, que en una próxima sesión definirá al nuevo “vice”.

Romero seguirá colaborando con su querida institución, pero fuera del máximo cargo, que le consumía mucho tiempo.

Al presentarse ahora un enorme trabajo dentro de su profesión de “vialero”, no tuvo otro camino que dar el paso al costado y ceder el puesto a su amigo Duarte, quien ya fue presidente en la difícil época de la pandemia y que mediante la plena confianza del ahora extitular vuelve a ubicarse al frente de una comisión para seguir adelante con los proyectos deportivos e institucionales trazados en su momento.