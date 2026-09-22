Santa Fe 2026: Programa de las semifinales de fútbol masculino

El estadio Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys de Rosario alberga la competencia de fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
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Los partidos semifinales se desarrollarán este miércoles. El choque matinal, fijado para las 10:00, será animado por la selección de Perú, primera del Grupo A, contra Argentina, segunda del B.
En la confrontación vespertina, Paraguay, que terminó en la cima del B, lidiará con Chile, segunda del A, a partir de las 15:00. En caso de igualdad en el tiempo normal, los cotejos serán resueltos a través de los penales. Los finalistas automáticamente se adjudican la medalla.
El viernes se cumplirán los dos últimos choques. A las 10:00 se desarrollará el match por el tercer puesto, mientras que el juego consagratorio, por la presea dorada, está previsto para las 15:00.
La Albirroja juvenil, dirigida técnicamente por Antolín Alcaraz Viveros, llega a las semifinales luego de vencer por 2-1 a Argentina, por 2-0 a Venezuela y de empatar 1-1 con Uruguay.
La Roja trasandina se clasificó tras vencer por 4-1 a Panamá en la primera fecha, perder por 2-1 contra Perú en la segunda y derrotar por 3-2 a Colombia en la tercera.