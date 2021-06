Harrison, sobre Berizzo: “Si tengo algo que decirle al técnico le voy a decir”

Mucho se habló de la situación de Eduardo Berizzo al frente de la Selección Paraguaya tras la derrota ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas, a raíz del juego expresado por el equipo. Ante esto, Robert Harrison, titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol, afirmó: “Berizzo es un técnico sumamente abierto y también su cuerpo técnico. Compartimos, hablamos. Si tengo algo que decirle al técnico le voy a decir. No me voy a quedar con lo que pienso”.

“Dialogamos permanentemente. No hay personas en el medio (...) Nos sentamos como en las rondas de amigo, pero son rondas de trabajo”, acotó en charla con el Cardinal Deportivo.

Desacuerdo con la titularidad de Alderete

Harrison puso de ejemplo la aparición de Omar Alderete, previo al empate con Uruguay: “Cuando se dijo que podría ser titular, muchos no estuvimos de acuerdo. Me incluyo. No era un jugador que venía jugando normalmente en la selección. Lo hablamos con el profe. Nos dio su porqué. Finalmente la decisión la toma el técnico”.

“Sin embargo, el punto más alto fue Alderete. Desde afuera podemos tener una percepción sobre tal jugador, pero el técnico, en cancha, siente quién está mejor y quién no está al nivel”, detalló Harrison. Agregó que cuando habla con Berizzo “y cuando no tiene razón admite sus errores. A nosotros nos dice. Desde que llegó a la selección imprimió en los jugadores y en el sistema de juego un dinamismo diferente a lo que estábamos acostumbrados”.

“Yo veo una evolución en el nivel de juego de la selección. Puede ser que a cualquiera nos pueda gustar uno u otro jugador en ese puesto pero él tiene una concepción muy clara de lo que quiere en cancha”, manifestó para rematar diciendo que “la decisión del equipo la toma Eduardo Berizzo”.

“La Copa América le va a servir al profe para que encuentre esos ajustes necesarios, probar jugadores, ver quién puede rendir más que otro (...) Todo esto le va a ayudar al profe para sacar evaluaciones”, subrayó Harrison.