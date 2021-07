Dolido por el resultado, orgulloso por la actitud

“Dolido porque los penales no premian lo que hizo el equipo. Estoy frustrado por no conseguir el pase a las semifinales, pero lo que pasado dentro del partido ha sido muy bueno”, aseguró en conferencia de prensa.

Berizzo señaló que Paraguay no tuvo desgaste físico. “No tuvimos desgaste físico nosotros, si con diez hombres en el segundo tiempo lo llevamos por delante al rival, es obvio que el trámite del partido se vio afectado por el desempeño del árbitro, pero no habló de ellos”.

No cree que el equipo haya quedado en deuda. “No quedamos en deuda, si de algo puedo sentirme orgulloso es de la actitud, convicción y coraje que tiene el equipo, jugamos con diez con todo en contra, nos recuperamos, empatamos, los penales no premian el gran esfuerzo que hizo el equipo. Nos expulsan un jugador por protestar, eso ya no se ve más, me quedo con lo positivo del equipo, supimos jugar el partido, entenderlo, sufrirlo, me siento muy orgulloso de mis futbolistas”.

“Encontramos futbolistas, reforzamos nuestra idea de juego, fuimos protagonistas, siempre nos entregamos, somos agresivos, intensos y hoy tuvimos peligrosidad en ataque como el partido de Chile. Se integraron buenos futbolistas y se jugaron partidos como el de hoy”, señaló con relación a lo que le deja la Copa América.

Habló del rival. “Perú es un equipo que juega bien, nosotros le presionamos bien, conectaron dos jugadas de ataque y convirtieron sin dominarnos, jugamos con uno menos y empatamos, eso es lo que hay que tener en cuenta”.

“A veces los golpes también te enseñan, de todo hay que hacer un aprendizaje, queríamos pasar y los penales no quisieron, eso no distrae la mirada, jugamos un gran partido. Aprovechamos el tiempo compartido con los jugadores, estuvimos muchos días juntos”, añadió.

Habló más de lo que le dejo este torneo. “Una manera de jugar que es jugar al fútbol, pensamos en el arco de enfrente, en tener posesión y en recuperar de manera rápida la pelota, futbolistas que tuvieron minutos, gente joven que será importante, descansaremos y tenemos que pensar en las eliminatorias, nos deja buena actuación de muchos jugadores y reforzamos el convencimiento en la forma de jugar”.