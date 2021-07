“¿Vos te fuiste a un Mundial? ¿Vos ganaste una Copa América?”, Carlos Kiese disparó contra Miguel Almirón

Miguel Almirón analizó la participación y prematura eliminación de la selección paraguaya de la Copa América en una extensa entrevista con el Cardinal Deportivo. El zurdo, que no jugó contra Perú en los cuartos de final por una lesión muscular, salió al cruce de las críticas por el rendimiento de la Albirroja, defendió al proceso de Eduardo Berizzo y la capitanía de Gustavo Gómez, reveló que pidió estar contra Uruguay (partido en el que sufrió la lesión) y, desafortunadamente, dejó una frase que rápidamente generó la reacción de otros históricos de Paraguay.

“El único que para mí hizo historia y tiene espalda para hablar es José Luis Chilavert. Después hay gente que se quiere sentir nuevamente importante pero ahora ya no, los importantes somos nosotros”, había manifestado Almirón sobre los dichos de Miguel Benítez y Denis Caniza, quienes apuntaron a la floja imagen del seleccionado entre el combo de junio de las Eliminatorias Sudamericanas y el torneo de selecciones más antiguo del mundo. “Una crítica de alguien o de alguna persona que no entiende o no sabe, no nos afecta”, agregó a ABC 730 AM.

Varios exjugadores del combinado nacional salieron al cruce de las declaraciones de Almirón. Francisco Arce, el primero, publicó dos estados de WhatsApp con las frases: “Sin rencores, pero con memoria” y “Dueño de tu silencio, esclavo de tus palabras”. El segundo en responder al mediapunta del Newcastle de Inglaterra fue el exfubolista y entrenador Carlos Kiese, quien en el programa radial Punto Penal criticó los dichos. “Sos solidario, marcas, corrés, luchás, fenomenal. Tu entrega, admirable. Pero decime ¿Quiénes eliminaron a Paraguay que no pueden hablar?”, comenzó.

“Carlos Humberto Paredes, Estanislao Struway, Enciso (Julio), Peque (Miguel) Benítez. ¿No pueden hablar ellos? ¿Denis Caniza no puede hablar? A cuatro mundiales se fue. ¿Vos te fuiste a un Mundial? ¿Vos ganaste una Copa América? No puede hablar Denis Caniza con cuatro mundiales encima. ¿A quién le ganaron?”, disparó Kiese en Cáritas 680 AM. Campeón de América con la selección en 1979, el ex DT continuó: “Almirón supuestamente dijo que con la garra ya no alcanza. ¿Almirón, qué haces vos en tu club y en la selección?”.

“Si Almirón dijo lo que dijo, bienvenido sea, ya es momento que asuman el compromiso de la selección. ¿Cuántos goles hizo Almirón? Él se tiene que encargar que los rivales le corran y no que él le corra a los rivales. Muchos de estos jugadores dos veces nos dejaron sin dos Copa del Mundo, ya es momento que asuman, ocho o nueve técnicos pasaron en los últimos diez años y todos son culpables. ¿Los jugadores nunca son culpables?”, culminó Kiese, quien de todas maneras cerró diciendo “ojalá seas vos la bandera de esta selección y le guíes a estos muchachos”.