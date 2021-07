“Las personas registradas podrán elegir el partido al que quieran ir”

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) trabajan para el regreso de los espectadores a los juegos de la Primera División. Ambos organismos oficializaron el jueves el ensayo clínico que permitirá el ingreso de hasta dos mil personas en seis partidos entre las segunda y tercera rondas del torneo Clausura 2021. Las personas que deseen observar los cotejos deben cumplir con dos requisitos: dos dosis de la vacuna contra el coronavirus (una si fue vacunada con la de única dosis) y un test antígeno negativo de covid-19.

Previamente, los aficionados deberán realizar un agendamiento en la plataforma que la APF habilitará desde este martes 20, en horas de la tarde, en la página web de la entidad (www.apf.org.py). “Desde mañana queremos lanzar la plataforma en horas de la tarde y a partir de ahí inicia un proceso y la validación del registro con las personas de las dos dosis y las personas que se vacunaron en el exterior”, comentó el Dr. Gerardo Brunstein a ABC 730 AM. “Este es el paso previo para la vuelta del público a las canchas”, agregó.

“Este evento va a ser organizado y controlado por la APF, van a haber hinchas mezclados, me imagino que personal de blanco, personas de edad. Las personas que tienen dos dosis y aquellos que se vacunaron en el exterior van a poder registrarse. Tendrán que realizarse el test rápido (…) Para este primer ensayo clínico, vendedores ambulantes no. Tengo la creencia de que no es cuestión de prohibir, sino que de protocolizar”, aclaró el jefe médico del ente rector del fútbol paraguayo. “Trataremos de evitar las aglomeraciones fuera del estadio”, añadió.

Por otra parte, Brunstein puntualizó que los espectadores anotados y que cumplan todos los requisitos podrán elegir los choques a los cuales desean asistir. “Las personas registradas podrán elegir el partido al que quieran asistir”, aclaró. Los duelos son: Sol de América-Sportivo Luqueño (viernes 23, Luis Alfonso Giagni), Nacional-Guaraní (sábado 24, Arsenio Erico), Cerro Porteño-Libertad (domingo 25, La Nueva Olla), Olimpia-Guaireña (a confirmar, Para Uno), Libertad-Sol de América (a confirmar, Defensores) y Guaraní-12 de Octubre (a confirmar, Rogelio Livieres).