Berizzo: “Quiero que generemos peligro a partir de la posesión”

En contacto con el Cardinal Deportivo, Eduardo Berizzo se refirió a la idea principal que le implementa a la Selección Paraguaya. “Quiero que generemos peligro a partir de la posesión”, sostuvo el técnico de la Albirroja.

“Quiero ser dueño del partido, no quiero que el rival maneje el balón”, acotó. Así también admitió que en muchas ocasiones existe una posesión estéril: “A la posesión le debemos agregar pases verticales (...) A nuestra posesión le falta ese pase vertical que lleve el peligro 30 metros más adelante y genere daño”.

Berizzo apuntó: “Si tenemos en cuenta que históricamente Paraguay ha sido una selección de envíos directos, de centros directos, creo que sí evolucionamos hacia hacer posesión, adueñarnos el balón por más tiempo (...) Me gusta protagonizarlos partidos. Me gusta que la pelota sea mía. Antes la teníamos menos, ahora el balón pasa por nosotros”. De igual manera valoró: “Eso no quiere decir que desestimemos la otra manera de jugar”.

“Importa siempre el cómo. Cuando uno plantea un partido, elige la manera de jugar. No sabe si va a ganar, intenta ganar a partir de una manera de jugar (...) No creo que haya una sola manera de ganar, sí creo que no siempre la posesión te garantiza ganar partidos”, detalló.