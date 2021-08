Juliadoza, tranquilo de cara a su primer superclásico

El Olimpia-Cerro Porteño del torneo Clausura será pitado por Giancarlo Juliadoza. Este será el primer superclásico que tendrá a su cargo Juliadoza como juez principal y el árbitro dijo estar “muy tranquilo, muy sereno”.

“Este es mi primer clásico de central, de principal. Estuvo en uno de fondo y en dos más de cuarto árbitro”, acotó en conversación con el Cardinal Deportivo. “Me gusta dejar jugar, también converso con los jugadores, con respeto siempre (...) Trato de no tarjetear fácilmente”, se describió.

Acerca de la molestia de Olimpia por la presencia de Juliadoza, el árbitro expresó que no le afecta: “Sé cómo debo entrar para hacer mi trabajo, sé lo que puedo dar. Estamos bien (...) Respeto la opinión de todos”. Agregó: “No pienso en eso, solo en el partido, en sacar un buen partido. No me afecta”.

Con relación a la utilización del VAR, Juliadoza destacó que es “una gran ayuda. En muchos partidos me ayudó (...) Hubo más justicia que lo otro. Pienso que es una gran ayuda. Por supuesto que la perfección es difícil”. El encuentro arrancará a las 18:15 en el Tigo Manuel Ferreira.