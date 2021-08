El “Guma” continúa en deuda

Buena propuesta del “12”

El espectáculo fue entretenido, sobre todo por la propuesta del “12”, que a su juego de orden defensivo y combativo en el mediocampo, le agregó poder en ataque, convirtiéndose en un rival de peligro.

Libertad tuvo el balón en su poder por mayor tiempo, pero le costó desatar el nudo. Sin ideas en ofensiva y con desajustes en su última línea, por lo que sufrió más de la cuenta.

Un tiro de esquina de Chávez lo desvió José Ariel Núñez en el primer palo. En el segundo apareció Julio Sebastián Doldán para cerrar y poner al frente al elenco itaugüeño.

El “Guma” sintió el impacto. Luego de algunos intentos fallidos llegó al empate mediante un sutil envío de zurda de Blas Cáceres. Poco tiempo después, Jorge “Torito” González estableció la “ley del ex” para marcar el 2-1 luego del excelente servicio de Núñez.

La fracción inicial se cerró después del suspenso generado por el “penal con barrera” (indirecto), de mala resolución por parte de los repolleros. Díaz de Vivar había interpretado una cesión deliberada de Benítez al arquero Cabral.

En la complementaria, Libertad cascoteó el rancho del 12 de Octubre. Vía aérea, pasó de perdedor a ganador, por la jerarquía de sus jugadores.

Servicio de Espinoza y cabezazo de Iván Franco para el empate. Asistencia de Merlini para el testazo de Óscar Cardozo, para dar vuelta el marcador. Parecía pleito liquidado. “Tacuara” estuvo cerca del doblete, pero Danilo Ortiz sacó la pelota sobre la racha.

El “12” sufrió la expulsión de Richard Salinas, por doble amonestación. En el último minuto del tiempo raglamentario se registró la proyección de Benítez, cuya asistencia fue aprovechada por José Ortigoza para el 3-3, en un partidazo. Los albinegros se quedaron con las manos vacías. Un club con semejante plantel no puede conformarse con empates.

LOS ENTRENADORES

Pasan las fechas y Libertad sigue sin poder ganar. Eso genera la inquietud de su entrenador, Daniel Garnero. “Dejamos escapar una posibilidad (de triunfo). Nos dejó mucha bronca por no poder tener el resultado que tanto estamos buscando”, indicó el orientador argentino.

“Lo que me preocupa es que está pasando mucho tiempo. Se puede no arrancar bien pero ya me comienza a preocupar los tiempos. Siempre hay errores; uno tiene que insistir para corregirlos”.

“Vi un equipo agresivo y compacto, señal que vamos evolucionando”, señaló a su vez el entrenador del 12 de Octubre, Pedro Alcides Sarabia.

“Fue un partido difícil por la envergadura del rival, pero necesitábamos sumar”, agregó el DT del conjunto itaugüeño.

