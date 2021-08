BREVES, DEPORTES

Isidro Pitta realiza exámenes médicos en Huesca

El paraguayo Isidro Miguel Pitta fue sometido ayer a los exámenes médicos en su nuevo club, el Huesca, que en la primera fecha del torneo de la segunda categoría del fútbol español le ganó a Eibar 2-0. El atacante cordillerano, de 22 años, había tenido su primera experiencia internacional en el Alvarenga de Portugal, en la temporada 2017/18. En Olimpia, que aún conserva el 40 por ciento de sus derechos económicos, disputó 25 partidos y marcó siete goles.

San Lorenzo de Almagro, inhabilitado por la FIFA

La prensa argentina informó que el San Lorenzo de Almagro, de los paraguayos Ángel y Óscar Romero, fue sancionado por la FIFA y no podrá incorporar jugadores por tres mercados de pases por no abonar al Palestino de Chile alrededor de 2.500.000 dólares por el pase del zaguero trasandino Paulo Díaz. En caso de abonar la deuda, el Ciclón podrá levantar la inhibición. Díaz, actualmente en River Plate, estuvo en San Lorenzo entre 2016 y 2018. Fue transferido al Al-Ahli de Arabia Saudita. San Lorenzo no le abonó a Palestino el 50 por ciento que tenía de su ficha, informó TyC Sports.

Ecuador recuerda a Rodrigo Paz, de la Liga de Quito

Rodrigo Paz, que hizo grande al Liga de Quito en Ecuador y América, y quien falleció el martes, quedará para siempre en el recuerdo de los ecuatorianos, al haber sido el primer directivo local que ganó con su equipo las históricas Copa Libertadores de 2008, la Copa Sudamericana de 2009, las Recopa Sudamericana de 2009, de 2010 y la medalla de plata en el Mundial de Clubes de 2008. Un busto del “Negro Paz” luce en la parte externa del estadio que lleva su nombre desde junio de 2017, construido con el fruto de sus finanzas y acciones particulares.

Petrakov sustituye a Shevchenko en Ucrania

La Asociación de Fútbol de Ucrania nombró a Alexandr Petrakov como nuevo seleccionador en sustitución de Andrei Shevchenko, que llevó al equipo nacional a los cuartos de final de la pasada Eurocopa, donde cayó ante Inglaterra (4-0). Petrakov, de 64 años, fue campeón del mundo sub 20 con Ucrania en 2019. Shevchenko, que asumió en 2016, anunció su decisión de dejar el banquillo el pasado 1 de agosto. Algunos periodistas hablaron de un conflicto entre la AFU y Shevchenko por el hecho de que el técnico hable en ruso y no en ucraniano, mientras otros señalaron que no llegó a un acuerdo sobre su nuevo salario.