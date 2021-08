La Serie A también apoya la negativa de ceder seleccionados

La Premier League y LaLiga están en contra de las cesiones de jugadores sudamericanos para la triple ventana de setiembre. En Inglaterra, donde juega Miguel Almirón, los clubes no liberarán a los futbolistas, mientras que en España, en el que están Santiago Arzamendia y Osmar Alderete, la entidad que organiza el torneo apoya las instituciones que no autoricen los viajes de los seleccionados. Este miércoles, la Serie A, en la que milita Antonio Sanabria, también emitió un comunicado con relación al tema y, manteniendo la línea de las otras ligas, señaló que “apoyará la decisión de sus clubes de no liberar a los jugadores convocados por las selecciones nacionales”.

“En Italia está previsto el aislamiento de conformidad con las disposiciones de la ley vigente en el campo de los virus sars-Cov-2. De lo contrario, la decisión de la FIFA de no extender las excepciones a las convocatorias los países donde existe una obligación de cuarentena al regreso (circular FIFA 1.749) y los diferentes las limitaciones relacionadas con la propagación de la pandemia crearían disparidades competitivas para equipos que permitan a sus miembros viajar a estos países”, cerró el organismo italiano. Sanabria es el cuarto jugador de la nómina de Eduardo Berizzo con problemas para los próximos tres partidos de la selección paraguaya en setiembre.