A la FIFA por Miguel Almirón advierte Harrison

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, no lo vamos a desconvocar al jugador. Es un antecedente nefasto para el fútbol sudamericano”, advierte Harrison y agregó que en esta ocasión ya no queda tiempo para actuar en bloque.

De modo a sentar bases, en el próximo combo se impondrán los derechos de las selecciones sudamericanas e incluso se podría pedir no jugar en octubre y así evitar que siga el mal proceder de los clubes europeos, principalmente de la Premier League. “Si esto continúa así, pediremos no jugar el próximo combo de eliminatorias”, señaló. El pedido es un pensamiento que tienen en la APF y espera que las demás asociaciones acompañen el pedido de Paraguay.

Harrison señaló que esto es un perjuicio no solo para las asociaciones, también para el jugador de fútbol y que Miguel Almirón no será desconvocado de la selección. En ningún momento se planteó un dialogo con la gente del Newcastle.

“Newcastle no cumplió con nosotros, lamentamos por la relación que teníamos y no vamos a desconvocar a Miguel, tenemos que movernos porque puede ser más grave en octubre”, añadió. Señaló que el club inglés envío una nota en la que estaba en desacuerdo con que el jugador se quedé dos días más y que debido a la situación de la pandemia en Inglaterra, decidieron no darle el permiso para que venga a Paraguay.

Confirmó que el público volverá para las eliminatorias y que cree que pueden ingresar unas 7.000 personas en el estadio Defensores para los partidos ante Colombia y Venezuela.

“Creo que la tendencia se marcará después de los ocho partidos que tendremos entre setiembre y noviembre, es fundamental, sin embargo, este combo para acomodarnos en la clasificación, tenemos que tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles para ubicarnos de vuelta entre los cuatro primeros”, dijo hablando de lo futbolístico.