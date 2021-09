El miércoles comienza una nueva ronda de las Formativas

El torneo Clausura de las Divisiones Formativas de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) disputarán entre semana la cuarta rueda. Olimpia-Guaraní, el clásico más añejo, es el partido estelar, con un condimento especial en la Sub 14: ambos son líderes en la categoría.

La cartelera de partidos de la Fecha 4 de las Formativas

Nacional – Libertad, en el Parque Guasú Metropolitano; Miércoles: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00). Jueves: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00). Viernes: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00).

Sol de América – River Plate, en el Parque Guasú Metropolitano; Miércoles: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00). Jueves: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00). Viernes: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).

Guaraní – Olimpia, en el Parque Guasú Metropolitano; Jueves: Sub 14 (07:00), Sub 16 (09:00) y Sub 17 (15:15). Viernes: Sub 15 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (15:15).

12 de Octubre – Sportivo Luqueño, en Nikkei Bellmare (Itauguá); Jueves: Sub 18 (07:15) y Sub 19 (09:15). Viernes: Sub 16 (07:15) y Sub 17 (09:15). Sábado: Sub 14 (07:15) y Sub 15 (09:15).

Cerro Porteño – Guaireña, en el Parque Azulgrana (Ypané); Jueves: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30). Viernes: Sub 18 (07:30), Sub 19 (09:30), Sub 15 (14:00) y Sub 14 (16:00).

Los punteros de cada categoría de las Formativas

Sub 14: Olimpia y Guaraní con 9 puntos

Sub 15: Olimpia, 9

Sub 16: Olimpia, Cerro Porteño, Libertad y Guaireña con 6

Sub 17: Olimpia y Libertad con 9

Sub 18: Libertad, 9

Sub 19: Libertad y Sportivo Luqueño con 9

La Fecha 5 del torneo Clausura de las Formativas

Olimpia-Cerro Porteño

Guaireña-Sol de América

River Plate-Nacional

Libertad-12 de Octubre

Sportivo Luqueño-Guaraní