Eduardo Berizzo y un fuerte mensaje contra la Conmebol y la FIFA

La victoria de la selección paraguaya fue un bálsamo para los jugadores y, también para Eduardo Berizzo, quien aprovechó el momento para expresar el enojo que guardó durante el combo de setiembre por la baja de Miguel Almirón. A pesar de disputar un certamen organizado por la FIFA, Inglaterra no liberó a los convocados para las Eliminatorias Sudamericanas. Salvo cuatro argentinos, que lograron viajar, pero con la condición de disputar solamente dos partidos, el resto no integró su respectiva selección, incluyendo al mediapunta del Newcastle.

Berizzo explotó y criticó a la Confederación Sudamericana de Fútbol y también a la FIFA. “Quiero dejar sentada una posición, a mi me pareció una cosa nefasta haber jugado esta fecha con futbolistas que no vinieron, adulterando la clasificación. Lo digo ahora, si lo decía dos días atrás iban a interpretar como excusa, nos bancamos la ausencia de nuestro jugador Miguel Almirón”, comenzó el entrenador, que una vez más recibió el respaldo de los futbolistas después de finalizar el choque contra Venezuela (2-1) en el Defensores del Chaco.

“Pero no hablo de nuestro jugador, hablo de la competencia que se vio adulterada porque equipos contaron con futbolistas, otros no contaron con futbolistas y hay una cosa peor que tampoco nadie ha dicho en todos los artículos de prensa es que se vulneró el derecho de las diez federaciones sudamericanas de convocar a sus jugadores con libertad y otro peor que se vulneró el derecho de un futbolista de representar a su país”, continúo el entrenador argentino, que continuará al frente de la Albirroja luego de tambalear por malos resultados.

“No se porqué en dimos una respuesta contundente y en setiembre jugamos, a lo mejor alguien me lo podrá explicar, pero ya le dejo sentado que yo, Eduardo Berizzo. Si todos los seleccionadores, los diez, no podemos escoger a nuestros jugadores con libertad y eso hace que la competencia sea equitativa para todos, está adulterada y si encima los futbolistas no pueden ejercer su sano derecho de representar a su país, que alguien que debe velar por sus derechos salga a explicarnos porque a sucedido esto”, finalizó, dejando un mensaje a Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol.