El clásico blanco y negro en la octava fecha de las Formativas

Los franjeados lideran en tres categorías (Sub 15, Sub 16 y Sub 17) al igual que los gumarelos (Sub 14, Sub 18 y Sub 19). Guaireña FC es el equipo revelador que comparte la cima de la Sub 16 junto con Olimpia.

En Parque Guasu se disputarán la mayoría de los encuentros, donde Nacional, Sportivo Luqueño, Guaraní y Libertad jugarán de local. Por otra parte, 12 de Octubre recibirá a Cerro Porteño en Nikkei Bellmare (Itauguá).

Cartelera:

Nacional – Sol de América en Parque Guasu. Jueves: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00). Viernes: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00). Sábado: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).

Sportivo Luqueño – River Plate en Parque Guasu. Jueves: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Sub 18 (15:00). Viernes: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 19 (15:00).

Guaraní – Guaireña FC en Parque Guasu. Jueves: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30). Viernes: Sub 16 y Sub 18 (07:30) - Sub 17 y Sub 19 (09:30).

12 de Octubre – Cerro Porteño en Nikkei Bellmare (Itauguá). Jueves: Sub 14 (07:15) y Sub 15 (09:15). Viernes: Sub 16 (07:15), Sub 17 (09:15), Sub 18 (13:15) y Sub 19 (15:15).

Libertad – Olimpia en Parque Guasu. Jueves: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00). Viernes: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00). Sábado: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00).

Líderes:

Sub 14: Libertad, 17 puntos

Sub 15: Olimpia, 19

Sub 16: Olimpia y Guaireña FC, 16

Sub 17: Olimpia, 18

Sub 18: Libertad, 19

Sub 19: Libertad, 18

Próxima fecha:

River Plate – Libertad

Cerro Porteño – Guaraní

Sol de América – 12 de Octubre

Guaireña FC – Sportivo Luqueño

Olimpia - Nacional