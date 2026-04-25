Pitbull ataca brutalmente a su dueño en Ciudad del Este

El violento episodio se registró en la noche del viernes en el Km 10 Acaray de Ciudad del Este, cuando un hombre identificado como Diego Morínigo fue atacado por su perro dentro del patio de su vivienda.

De acuerdo con vecinos, la víctima solía jugar con el animal, por lo que los gritos de auxilio en esta ocasión llamaron poderosamente la atención.

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Intervención desesperada de vecinos

Al llegar al lugar, los vecinos encontraron una escena dramática: el perro estaba mordiendo a Morínigo en el rostro, el cuello y otras partes del cuerpo. Ante la gravedad, ingresaron rápidamente para intentar separarlos.

Durante el rescate, un joven también fue atacado por el animal y sufrió mordidas en el pecho, aunque sus lesiones no serían de gravedad.

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Animal fue reducido tras el ataque

Con la ayuda de varias personas, finalmente lograron inmovilizar al pitbull. Sin embargo, debido a la agresividad del animal y la imposibilidad de controlarlo, este terminó muriendo tras el hecho.

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Asistencia y traslado de las víctimas

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos Ciudad Nueva K12 acudieron al sitio tras recibir la alerta y brindaron los primeros auxilios a los heridos.

Posteriormente, ambos fueron trasladados a centros asistenciales. El estado de salud de Morínigo sería delicado, considerando las profundas heridas sufridas, mientras que el otro afectado presenta lesiones leves.