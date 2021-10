Copa Paraguay: Tacuary-Iteño y ¿juega el 2 de Mayo en Santaní?

La Copa Paraguay tiene en los cuartos a Sol de América, Olimpia, Sportivo Luqueño y Tembetary: los cuatro aguardan en la siguiente ronda a sus respectivos rivales. La edición 2021 del certamen nacional define esta semana a otros dos clasificados. Este miércoles, en la víspera de Bolivia-Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas, cuatro equipos de la División Intermedia pelean por acceder a la ronda de los ocho mejores.

El primer choque del día comienza a las 16:00: en el Juan José Vázquez, Tacuary enfrenta al Sportivo Iteño, mientras que a segundo turno, desde las 18:15 y en el mismo escenario, el 2 de Mayo mide al Deportivo Santaní. El encuentro de fondo continúa programado a pesar del comunicado realizado por los jugadores del Gallo Norteño, que señalaron que no disputarán el cotejo en la ciudad de San Estanislao por el atraso salarial que tiene la directiva.

“El plantel de jugadores del Club 2 de Mayo comunica lo siguiente: Hemos decidido no presentarnos a disputar el próximo partido por Copa Paraguay del día miércoles 13/10/2021, ya que alcanzamos los tres meses y medio sin percibir nuestro salario, y también nos adeudan seis premios prometidos”, expresaron los futbolistas en un texto publicado en las redes sociales. En caso de no estar presentes a la hora señala, el club corre el riesgo de no participar del torneo por dos años.