Al mediodía habla Eduardo Berizzo: ¿Qué formación planea para La Paz?

En minutos comienza la última movilización de la selección paraguaya. Eduardo Berizzo perfilará, en la víspera del partido contra Bolivia, la alineación que jugará en los 3.645 metros de altitud de la ciudad de La Paz. Por la dificultad natural que representa subir hasta el Hernando Siles, no sería descabellado ni tampoco una mala idea, que el entrenador apueste por jugadores acostumbrados a competir en sitios con altura: Juan Escobar, Richard Sánchez, Brian Samudio, Carlos González y Luis Amarilla. Entre los cinco, los primeros cuatro militan en México y el quinto, en Ecuador.

La práctica que arranca a las 8:00, en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané, será clave para definir al once que también tendrá los retornos de Junior Alonso y Mathías Villasanti, quienes no enfrentaron a Chile en Santiago por acumulación de amarillas. El central del Atlético Mineiro reemplazará a Omar Alderete, expulsado en el San Carlos de Apoquindo, mientras que el mediocampista de Gremio de Porto Alegre podría sustituir a Hernán Pérez, quien no cumplió con las funciones de impedir la participación en ataque de Mauricio Isla en el choque contra la Roja.

Posterior a la movilización, Eduardo Berizzo brindará una conferencia (12:00). El entrenador estará acompañado por Alonso, quien en 2016 fue el lateral izquierdo en la victoria 1-0 de la Verde en la última visita del combinado nacional a La Paz. El viaje de la delegación incluye una parada en Santa Cruz de la Sierra, donde los jugadores, cuerpo técnico, auxiliares y directivos pasarán la noche. El jueves, a unas cuantas horas antes del lance, el grupo dejará el llano y ascenderá hasta la capital administrativa, donde no logra un triunfo hace 48 años: la última vez fue en 1973, en el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo Alemania 1974.