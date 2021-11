Torneo Clausura - Fecha 15: partidos, horarios y dónde ver en TV la jornada del fútbol paraguayo

River Plate vs. 12 de Octubre

Con el River Plate-12 de Octubre se puso en marcha la 15ª fecha del torneo Clausura. El Albiazul ganó 0-2 en condición de visitante en el Arsenio Erico y sueña con la permanencia en la Primera División. Además, ahora mismo se está quedando por el acumulativo (39) con el tercer boleto para la Copa Sudamericana 2022 y se lo está arrebatando al Sportivo Luqueño (37) que juega con Olimpia el lunes. Con la derrota, el Kelito depende de un milagro para no descender ya que si el cuadro de Luque suma de a tres, la siguiente temporada la jugará en la Intermedia.

Libertad vs. Guaraní

Tras la breve pausa del sábado, el clásico Libertad-Guaraní dará continuidad a la jornada 15ª del fútbol paraguayo el domingo 7 de noviembre. El compromiso arrancará a las 18:15, en el Defensores del Chaco y será transmitido por ABC Cardinal AM y televisado por Tigo Sports+. El Guma, que ya no pelea en el Clausura, pretende seguir ganando y mejorar su situación en el acumulativo. El Indio, líder del torneo, necesita sumar de a tres para no dejarse sorprender por Cerro Porteño que solo está con tres puntos menos y juega después.

Cerro Porteño vs. Sol de América

Tras el choque del puntero, Cerro Porteño recibirá a Sol de América, en el General Pablo Rojas, a partir de las 20:30. ABC Cardinal AM y Tigo Sports transmitirán el duelo. El Ciclón necesita ganar para continuar en la lucha por el título y jugará conociendo el resultado del partido de Guaraní. El Danzarín requiere los puntos atendiendo a su situación con la tabla de promedios y por qué no, llegar a la Copa Sudamericana 2022 por el acumulativo: actualmente cuenta con 36 unidades, uno menos que Sportivo Luqueño, equipo que está ocupando la última plaza copera.

Olimpia vs. Sportivo Luqueño

La 15ª fecha seguirá el lunes 8 de noviembre con el Olimpia-Sportivo Luqueño, que será en el Luis Alfonso Giagni, desde las 18:15, con la transmisión de ABC Cardinal AM y Tigo Sports. El Decano, que cierra la clasificación del Clausura con 12 unidades como Guaireña, apunta a ingresar a la Copa Libertadores 2022 por el acumulativo, aunque está a cuatro de Nacional, club que ahora tiene la cuarta plaza. El Chanchón está penúltimo en el promedio, necesita sumar de a tres para pensar en la salvación y de reojo mira la Sudamericana 2022 ya que en la fecha se está quedando con el último cupo copero.

Guaireña vs. Nacional

Ese lunes, el Guaireña-Nacional pondrá el final de la 15ª jornada del fútbol paraguayo, en el Parque del Guairá, a las 20:30. También transmitirá ABC Cardinal AM y Tigo Sports+. El Albiceleste, el fondo de la tabla al igual que Ollimpia, pelea por asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana 2022: actualmente tiene la segunda plaza de tres que da el acumulativo, pero dos equipos están fuera de la zona copera a tan solo dos unidades menos. La Academia desea mantenerse como Paraguay 4 para la Copa Libertadores 2022 y tiene una ventaja de cuatro puntos con relación a Olimpia.