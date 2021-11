Acosta: “Harrison y la APF no tienen nada que ver”

“Leí el artículo, es una serie que hace este periodista, gran parte son informaciones falsas, la que puede ser real está trastocada, puedo hacer un relatorio sobre el caso Adam Bareiro. Estuve revisando los contratos. La APF y Robert Harrison no tienen nada que ver porque Adam llega en el 2017. Ese año ya no estaba Robert en Nacional, es lo primero que hay que saber”, dijo Acosta a la 730 AM, ABC Cardinal.

Continúo relatando. “Llega en condición de jugador libre a Nacional, eso yo me enteré después de leer los contratos, negocia que el 50% de los derechos económicos en una futura transferencia sea para él, algo lícito y permitido por la FIFA, fue en el 2017″.

“En el 2018, el club Nacional decide comprarle a Adam Bareiro el otro cincuenta por ciento para hacerse con el cien por ciento de los derechos. Nacional le compró por 500.000 dólares el cincuenta por ciento del pase, y le hizo el pago a través de una cuenta de su hermano en los Estados Unidos, es una negociación entre el jugador y el club después Nacional contrata una empresa vinculada a Pedro Aldave para gestionar una venta de Adam Bareiro. De ahí va a Monterrey que le pagó a Nacional el cien por ciento de la transferencia, todas las negociaciones están en sendos contratos y se pagó al fisco, todo está declarado”, añadió el abogado.

Con relación a la vinculación de la empresa de Pedro Aldave y su función en la misma, señaló. “Esa empresa fue disuelta en el 2019, dejó de operar, tenía un accionista único y yo era el apoderado que tenía un poder emitido por el presidente para actuar en nombre de la empresa. No hay nada raro detrás de esa empresa. Dejó de operar en el 2019 y le cedió los derechos a una empresa paraguaya Playmaker S.A”.

Sobre lo sucedido con Juan Gabriel Appleyard y la exclusividad para que maneje las transferencias en Nacional, señaló. “Un intermediario puede trabajar para un jugador o para un club, el club le puede contratar para que gestione sus transferencias, no hay nada ilegal en eso y esta permitido por el reglamento de la FIFA”.

Reiteró lo de Robert Harrison. “No encuentro donde la APF esta metida en la historia o el señor Robert Harrison. Cuando Bareiro llegó a Nacional, Harrison ya no estaba en el club. Ademas, fue llamado a la selección después que fue transferido a México y no jugó un solo minuto”, aclaró.