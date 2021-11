Sin pausa en Formativas, arrancó penúltima fecha

La Sub 16 y Sub 17 disputaron sus encuentros esta mañana. Para mañana juegan la Sub 18 y Sub 19, mientras el sábado la Sub 14 y Sub 15.

El clásico blanco y negro, Olimpia-Libertad, es el atractivo de la jornada.

Los franjeados son los monarcas de la Sub 15 y Sub 17. Las demás categorías están aún por definirse.

La última fecha se disputará desde el lunes 29 del corriente mes.

Cartelera:

Olimpia – Libertad en Complejo ODD (Villeta). Viernes: Sub 18 (07:15) y Sub 19 (09:15). Sábado: Sub 14 (07:15) y Sub 15 (09:15).

River Plate – Sportivo Luqueño en Parque Guasu. Viernes: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00). Sábado: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).

Guaireña FC – Guaraní en Olimpia de Villarrica. Viernes: Sub 18 (07:30) y Sub 19 (09:30). Sábado: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30).

Cerro Porteño – 12 de Octubre en Parque Azulgrana (Ypané). Viernes: Sub 18 (07:15) y Sub 19 (09:15). Sábado: Sub 14 (07:15) y Sub 15 (09:15).

Sol de América – Nacional en Parque Guasu. Viernes: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00). Sábado: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).

Los candidatos al título:

Sub 14: Cerro Porteño 37 puntos, Olimpia 36 y Libertad 31.

Sub 15: Olimpia 42 puntos (campeón), Libertad 33, Cerro Porteño 31 y Guaraní 28.

Sub 16: Olimpia 35 puntos, Cerro Porteño 34 y Guaraní 30.

Sub 17: Olimpia 43 puntos (campeón), Libertad y Cerro Porteño 33 y Guaraní 32.

Sub 18: Olimpia 39 puntos, Libertad 35, Guaraní y Nacional 31.

Sub 19: Guaraní y Libertad 37 puntos.

Última fecha:

Nacional – Olimpia

12 de Octubre – Sol de América

Guarnaí – Cerro Porteño

Sportivo Luqueño – Guaireña FC

Libertad – River Plate