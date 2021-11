Torneo Clausura, Paraguay, fecha 17: partidos, horarios y dónde ver en TV la jornada de fútbol paraguayo

La penúltima fecha del Clausura paraguayo se pondrá en marcha esta tarde con tres compromisos que se desarrollarán de manera simultánea, atendiendo la clasificación a copas internacionales y el repechaje por la permanencia en la Primera División.

River Plate vs. Sportivo Luqueño, Sol de América vs. Nacional y Olimpia vs. Libertad son los encuentros que abrirán la 17ª fecha del fútbol paraguayo. El sábado no habrá actividad y recién el domingo se completará la jornada con otros dos partidos en simultáneo: Guaireña vs. Guaraní y Cerro Porteño vs. 12 de Octubre.

River Plate vs. Sportivo Luqueño: viernes 26, 19:30, Canal de Eventos

River Plate chocará con Sportivo Luqueño, en el estadio Defensores del Chaco, con el arbitraje de Giancarlos Juliadoza. El Kelito perdió la categoría en la jornada anterior y Luqueño está obligado a ganar y esperar una derrota de Sol de América para seguir con chances de escapar del repechaje.

Sol de América vs. Nacional: viernes 26, 19:30, Tigo Sports+

En otro cotejo en simultáneo, Sol de América recibirá a Nacional en el estadio Luis Alfonso Giagni. El Danzarín necesita un triunfo para olvidarse del repechaje, mientras que la Academia lo requiere para mantener la ventaja en la clasificación a la Copa Libertadores. El árbitro del partido será Juan Gabriel Benítez.

Olimpia vs. Libertad: viernes 26, 19:30, Tigo Sports

Olimpia y Libertad protagonizarán el clásico blanco y negro en el Tigo Manuel Ferreira. El Decano necesita la victoria atendiendo su lucha por clasificarse a la Copa Libertadores; el Guma, por liderar el acumulativo y ser el campeón con más puntos. Carlos Paul Benítez será el juez principal.

Guaireña vs. Guaraní: domingo 28, 19:00, Tigo Sports+

Guaireña recibirá a Guaraní en el estadio Parque del Guairá, con el arbitraje de Alipio Colmán. El Albiceleste lucha por entrar a la Copa Sudamericana ante un Legendario, líder del Clausura, que pelea por el título.

Cerro Porteño vs. 12 de Octubre: domingo 28, 19:00, Tigo Sports

Cerro Porteño y 12 de Octubre se medirán en el estadio General Pablo Rojas. El Ciclón, el otro puntero del torneo, apunta al campeonato y chocará frente a un Albiazul que está enfocado en la clasificación a la Copa Sudamericana. Juan López será el árbitro.