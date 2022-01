Cerro Porteño, con blindaje jurídico

“Cualquier club que pretenda a Robert Morales se expone a una sanción de FIFA porque ya venció el tiempo de abonar la cláusula”, expresó el asesor jurídico Víctor Agüero. El contrato indica que el jugador podrá salir abonando 2.000.000 de dólares, pero las autoridades azulgranas indicaron que el plazo establecido ya se cumplió.

El documento establece que a partir de ahora, el interesado debe parar US$ 3.000.000, pero necesariamente debe contar con el aval institucional. Es decir que si Cerro no está de acuerdo, la operación no se hace.

El agente del atleta, Elvio Rojas, estaría negociando la transferencia de su representado al Cruz Azul de México. El intermediado había presentado una nota en la que comunicó que haría uso de la opción por la “Pantera”, pero no presentó ninguna oferta.

* Incorporaciones. Cerro adquirirá la totalidad de los derechos económicos de Jean Paulo Fernandes (26), a cambio del pago de 1.100.000 dólares al São Paulo. También abonará una importante suma al Flamengo por el 80 por ciento del pase de Robert Piris da Motta (27), alrededor de 750.000 dólares. Williams Ismael Riveros (29) y Sergio Ismael “Chico” Díaz (23) firmaron su acuerdo con la institución por una temporada.

* Ingresos. El Ciclón recaudará en breve una buena suma por derechos de formación de Omar Alderete (actualmente en Valencia), Junior Alonso (Krasnodar) y Cecilio Domínguez (Austin FC).

* Elecciones. Para la asamblea del domingo 30 del presente mes, 9.468 socios están habilitados para votar. Pugnarán por la presidencia Juan José Zapag, Julio Ullón y Rubén Recalde.