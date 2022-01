Morínigo se prepara para otro año en el Curitiba

“Empezamos la pretemporada bien temprano, el 3 de enero, es un nuevo desafío, mucho más importante que el año anterior, el año pasado fue aguerrido y difícil para nosotros porque somos nuevos aquí. Nos fuimos ganando la confianza e hicimos una campaña buena, ascendimos y este año armando un plantel nuevo para poder enfrentar un campeonato muy competitivo”, afirmó a la 730 AM, ABC Cardinal.

Sobre la cantidad de plata que reciben los clubes en Brasil, dijo. “De montos no puedo hablar, pero hay una diferencia grande de la B a la Serie A, se habla mucho de eso. Es grande la diferencia con los clubes poderosos, creo que es por los hinchas, nosotros tenemos muchos hinchas también, pero hablan de cinco a diez veces más lo que reciben ellos”.

Diego Figueredo se acopló a su cuerpo técnico. “Sumé a Diego Figueredo porque es un lugar donde necesitaba ayuda, está con Roberto Acuña y el profesor Llanos. Diego nos va a ayudar bastante”.

No tiene en vista a algún paraguayo para refuerzo. “Seguimos trabajando para reforzarnos, pero no tenemos un paraguayo en la lista. Estamos viendo tranquilos para no errar por la plata que tenemos. El estadual arranca el 22 de enero, decidimos utilizar para la preparación y ver algunos chicos. Curitiba es uno de los más grandes y tratar de intentar el campeonato”.

El reglamento Sub 19

Por último, fue consultado sobre la reglamentación del sub 19 que volvería a Paraguay. “Tenemos que darle más oportunidad a los chicos, en entrenamientos nomás es difícil ver a los chicos, fueron vendidos varios con esa regla, se hizo un proceso correcto, bueno, cuando miramos con Roberto vemos a la mayoría de los chicos que estuvieron con nosotros jugando afuera o en primera en Paraguay. Hay que trabajar más en inferiores a nivel profesional”, finalizó.