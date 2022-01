Camerún investiga tragedia en la Copa de África

Por el momento, el partido de cuartos de final previsto el domingo en ese estadio de Olembé, donde tuvo lugar la tragedia, se desplazó al segundo recinto de Yaundé, el estadio Ahmadou Ahidjo.

“Hay que poner en marcha una comisión para investigar inmediatamente lo que ha pasado y para saber qué había que haber hecho y no se hizo, y quién no lo hizo, quién no cumplió sus obligaciones. Queremos el informe de aquí al viernes”, explicó en conferencia de prensa el presidente de la CAF, Patrice Motsepe.

El lunes debía ser un día de fiesta en Camerún. Su selección jugaba con Comoras en el estadio de Olembé, pero una avalancha en una de las puertas de entrada llevó a decenas de hinchas al suelo, antes de que otros les pisaran pasando por encima.

Las fuerzas de seguridad y el personal sanitario estaban “superados por los acontecimientos”.

Pudo ser peor

“Cuando la policía abrió las vallas, unos cayeron encima de otros y los otros les pasaron por encima”, contó André Omgbwa Eballe, director del hospital del distrito de Olembé, que había acudido al partido.

“He visto el coraje de los cameruneses, fue realmente inspirador, vi a gente reanimando a otros, haciendo el boca a boca. De lo contrario hubiéramos tenido más muertos”, afirmó el doctor.

Camerún acoge la Copa de África, la competición reina del fútbol africano, desde el 9 de enero al 6 de febrero, en cinco ciudades diferentes.