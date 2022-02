Otra ruta de Olimpia arranca en Perú

El equipo franjeado, conocedor y profundamente de este camino, llega al primer encuentro contra el equipo peruano con gran favoritismo considerando el antecedente de uno y otro. Vallejo arranca su cuarta participación en esta competencia y en las anteriores tres no solo no logró pasar de la primera etapa, sino de los seis partidos no ganó ninguno (tres empates y tres derrotas).

El plantel dirigido por el conocido José “Chemo” del Solar tampoco puede jugar en Trujillo, al no tener habilitado el estadio y lo hace en la capital peruana, a más de 500 kilómetros.

Por las carpas del Decano está el estreno en el campo internacional del entrenador Julio César Cáceres, que en 2002 fue campeón de esta competencia como integrante del equipo.

Un solo partido oficial en el torneo local registra Olimpia antes del estreno de esta noche en la Libertadores, pero el entusiasmo en superar esta primera fase es grande y se confía en la experiencia de varios de los que componen la plantilla franjeada.

La delegación se trasladó ayer temprano a Lima, donde al caer la noche de nuestro país, en la tarde cerró sus aprestos palpitando el juego.

Víctor Salazar, Iván Torres (en defensa), Alejandro Silva (medio) y Jorge Recalde (ataque) pasar a ser los cambios en la formación a diferencia del que jugó el primer cotejo del campeonato Apertura. La revancha es el próximo miércoles.