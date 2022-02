Olimpia comenzó la Copa Libertadores 2022 con triunfo. El Decano, que arranca el certamen desde la Fase 1, superó por 1-0 a la Universidad César Vallejo en el Nacional de Lima y encaminó la clasificación a la Fase 2 del certamen continental. A pesar de la victoria, tanto Fernando Cardozo y Julio César Cáceres apuntaron a la falta de contundencia. En el caso del técnico, el Emperador expresó preocupación.

“Siempre es importante generar situaciones de gol. Tuvimos varias, pero nos faltó la tranquilidad para tomar buenas decisiones. Me voy conforme por haber tenido las situaciones de gol, pero me voy preocupado por no ser certero y haber ampliado el marcador”, señaló el DT, campeón de la Copa Paraguay y de la Supercopa Paraguay, que dirigió por primera vez en una competencia internacional.

Cáceres también hizo referencia a la revancha y mencionó que “la pelota parada tenemos que mejorar”. “Estuvimos flojos en la pelota parada, que tenemos que mejorar más. Tenemos que seguir trabajando en generar situaciones de gol y tratar de concretarlas. Me voy conforme con la entrega del equipo y nos vamos con la victoria, que no es nada definitivo porque tenemos otra partido de noventa minutos en casa”, finalizó.