El emotivo posteo de Adam Bareiro tras quedar fuera del Mundial por lesión

Mientras Paraguay celebra con euforia su regreso a la máxima cita del fútbol tras 16 largos años de sequía, uno de sus jugadores que quedaron afuera, derrama lágrimas en la intimidad. El delantero de Boca Juniors, Adam Bareiro, vio cómo su sueño mundialista se desmoronaba en un segundo debido a un devastador doble desgarro sufrido durante la eliminación del Xeneize en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

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La complejidad médica de su diagnóstico —lesiones simultáneas en el complejo aductor y en el recto anterior del abdomen izquierdo— obligó al cuerpo técnico a tachar su nombre de la lista definitiva de 26 guerreros que disptarán a la Copa del Mundo. Tras semanas de un silencio, asimilando el impacto emocional en absoluto aislamiento, el artillero guaraní decidió abrir su corazón en Instagram justo cuando los focos del planeta fútbol se encendían.

“Dejé pasar 4 semanas y 5 días para escribir estas palabras. Al principio me pregunté muchas veces: ‘¿Por qué ahora?’. Pero con el paso de los días entendí que la pregunta correcta era otra “¿qué puedo hacer ahora para volver mejor?” , confesó el atacante, mostrando una madurez admirable ante la adversidad.

A pesar de la tempestad, el futbolista encontró en su entorno el refugio necesario para no dejarse vencer por la frustración de perderse el torneo con el que sueña desde niño. “Situaciones como esta me hacen valorar aún más a las personas que tengo a mi lado. A mi familia, que nunca me suelta la mano y me da fuerzas cada día, y a todos los profesionales que me acompañaron, tanto en el trabajo físico como en lo mental. Hoy me siento feliz y agradecido de estar donde estoy, de poder disfrutar lo que hago y de seguir creciendo en cada paso del camino. No pudimos cumplir algunos de los objetivos que nos habíamos propuesto, pero eso no va a definirnos ni hacernos quedar con eso. Estoy trabajando, cuidándome y preparándome para volver lo antes posible, de la mejor manera” , continuó el delantero.

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La distancia física no impedirá que su alma esté en la cancha. En el cierre de su comunicado, el artillero de Boca se quitó la armadura de jugador para ponerse la camiseta de hincha, enviando una fuerte dosis de energía a la Albirroja. “A mis compañeros de la Selección Paraguaya les deseo lo mejor. Como todos los paraguayos, me encantaría estar compartiendo esas canchas con ustedes, pero esta vez me tocará alentar y vibrar desde otro lugar. Tengo la convicción de que lo mejor todavía está por venir”.

La dura confesión de Gustavo Alfaro: el lado más ingrato del fútbol

La baja de Bareiro no solo dolió en el alma del jugador; también caló hondo en el búnker de la selección paraguaya. En la rueda de prensa previa al duelo preparatorio frente a Nicaragua, el estratega argentino Gustavo Alfaro se tomó el tiempo para desnudarse ante los micrófonos y detallar la carga psicológica que implica dejar a un futbolista sin Mundial debido a los imponderables físicos. “Yo soy el tipo que empuja a generar la ilusión y soy el tipo que mata la ilusión. Es muy ingrato estar en ese lugar. No se los recomiendo, pero es lo que me toca, viene con el cargo, son los costados ásperos que tiene esta profesión” , sentenció el experimentado entrenador con notable seriedad.

Alfaro, fiel a su estilo analítico, desmenuzó las razones deportivas del llamado y cómo el frenético ritmo de la alta competencia en un club gigante de Argentina terminó pasándole factura al atacante. “Bareiro venía teniendo un semestre extraordinario. Cuando Adam me preguntó por la decisión de ir a Boca, le dije que es fuerte, un arma de doble filo. De la misma manera que te empuja para arriba, te puede tirar para abajo. En esos lugares te impone solo triunfar. Si no triunfás, te tira para abajo. Adam, lamentablemente, se lesionó. Eso le quitó la chance. Se había ganado el derecho de estar en la consideración. No sé si hubiese estado en la lista definitiva, pero el doble desgarro lo dejó al margen” , desveló el director técnico.

#ABCCardinal | "LES DIJE A MATHI, A BLAS Y A ADAM QUE EL MUNDIAL ES UNA ETAPA, NO UN FINAL"



➡️El profe Alfaro señaló que jugar una Copa del Mundo es solamente una etapa para los jugadores, y que la selección continuará luego del #MundialxABC



🗣️"Ellos son parte de la selección,… pic.twitter.com/bv2NvepnjP — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 4, 2026

Con la mirada puesta más allá del certamen de Norteamérica, el ex-seleccionador de Ecuador quiso restarle dramatismo absoluto a la situación, enviando un mensaje de aliento colectivo que incluyó a otros futbolistas marginados por dolencias físicas de última hora. “Como les dije, y les dije a Mathías Villasanti, a Blas Riveros y a Adam Bareiro, el Mundial es una etapa, no es un final. Obviamente que es un foco enorme, donde todo el mundo va a estar mirando eso, pero la selección continúa”, argumentó para sembrar optimismo.