Chicos varados en la “toldería” aurinegra

Un verdadero papelón fue el que pasó ayer Guaraní en el arranque del torneo de las Formativas de la Asociación Paraguaya de Fútbol. En plena madrugada, los componentes de las categorías Sub 16 y Sub 17 quedaron varados en la “toldería” y perdieron los puntos por no presentación.