Cerro Porteño-Guaraní, el primer clásico de la tercera jornada

En la ronda de los clásicos, el primero es este sábado. En la víspera del blanco y negro, Cerro Porteño enfrenta a Guaraní en La Nueva Olla: el choque arranca a las 18:15 con la conducción Derlis López. El partido no solo es especial por el recuerdo aún latente de la definición del torneo Clausura 2021, sino que también por el estreno de Marcelo Moreno Martins. El refuerzo clase A del Ciclón, que entrenó con normalidad durante toda la semana, debuta de titular, acompañando a Robert Morales en ataque.

Francisco Arce modifica la formación por obligación y también por decisión técnica. La lesión de Sergio Díaz, quien convirtió el 1-0 ante Nacional, permitió al entrenador poder alinear a Moreno Martins, quien desde el martes realizó fútbol, evidenciando que está en condiciones físicas para vestir por primera vez la camiseta azulgrana. La última vez que jugó fue el 1 de febrero, cuando disputó los noventa minutos de la derrota de Bolivia 3-2 contra Chile por las Eliminatorias Sudamericanas.

Por su parte, Fernando Jubero también sufrió una baja sensible: Josué Colmán. El ex Orlando City, con pasado en Barrio Obrero, tuvo un esguince grado 1 en el tobillo izquierdo y no cumplió con el plazo de recuperación. Por ende, el español modifica en el mediocampo y en reemplazo parte Marcelo González. Además, la otra variante en el Aborigen, que empató sin goles con Guaireña en la primera fecha y perdió 1-0 contra Sol de América en la segunda, es Brahian Ayala por Alberto Contrera.

Las formaciones y los árbitros de Cerro Porteño-Guaraní