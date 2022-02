Riveros y Moreno Martins: debut y cómo forma Cerro Porteño

Cerro Porteño enfrenta a Guaraní, desde las 18:15 en La Nueva Olla, por la tercera jornada del torneo Apertura. El Ciclón está obligado a triunfar para continuar con el ritmo de Resistencia, que derrotó 3-1 a Nacional, encadenó la tercera victoria seguida y es único puntero con 9 unidades. Francisco Arce, quien en esta oportunidad no conversó con los medios en conferencia de prensa, cambia el equipo que alineó en la victoria 3-2 al Tricolor en el Arsenio Erico.

El entrenador no solo realiza una variante, que es obligada por la lesión de Sergio Díaz si no que también apuesta a una segunda y hasta podrá aparecer una tercera por la vuelta de Alan Benítez, quien cumplió la sanción de dos juegos por la expulsión contra el Aborigen en el torneo Clausura pasado. En reemplazo del atacante, quien sufrió una molestia muscular, debuta Marcelo Moreno Martins, el refuerzo clase A del campeón.

Moreno Martins, quien jugó por última vez el 1 de febrero, acompaña a Robert Morales, quien en el partido anterior terminó jugando en compañía de Alfio Oviedo, autor del doblete para la remontada contra el Albo. Desde la práctica del martes, cuando el boliviano de 34 años comenzó a realizar fútbol, evidenció que está en condiciones tantos físicas como futbolística a pesar del breve parate. En la sesión del espacio reducido había convertido dos tantos

Pero Moreno Martins no es el único que vestirá por primera vez la camiseta azulgrana. En las variantes, Arce también realiza una por decisión técnica: Williams Riveros por Carlos Rolón en defensa. El zaguero, el primer refuerzo del plantel para la temporada 2022, no pudo estar en planilla contra Sportivo Ameliano por una inhabilitación, pero en la segunda presentación (vs. Nacional) asistió al banco e suplentes sin poder ingresar.

De esta manera, el conjunto de Barrio Obrero mide al Aurinegro con el siguiente once: Rodrigo Muñoz; Alberto Espínola, Williams Riveros, Alexis Duarte, Daniel Rivas; Enzo Giménez o Alan Benítez, Rafael Carrascal, Ángel Cardozo Lucena, Claudio Aquino; Robert Morales y Marcelo Moreno Martins. Además de Díaz, otro lesionado y ausente es Robert Piris Da Motta. Por su parte, Jean Paulo y Juan Patiño continúan suspendidos