Cerro Porteño vs. Resistencia: el Ciclón se recupera goleando

Cerro Porteño se impuso (0-3) a Resistencia en condición de visitante, este sábado, por la séptima fecha del torneo Apertura, en el Defensores del Chaco. Un doblete de Robert Morales y un tanto de Claudio Aquino permiten que el Ciclón, con 18 unidades duerma como puntero aguardando un traspié de Libertad, que tiene dos menos y choca con Guaraní el domingo.

RESISTENCIA FUE UN RIVAL INCÓMODO

Resistencia encontró a un Cerro Porteño que parecía no recuperarse de la derrota ante Olimpia y dejó mejores sensaciones en el arranque del compromiso presionando al rival que no estuvo fino con el balón. De igual manera, durante este periodo, el elenco de la Chacarita no generó acciones de peligro.

Poco después del cuarto de hora, el Ciclón comenzó a nivelar el trámite del partido favorecido por errores de Resistencia. Alfio Oviedo recuperó la pelota cerca del área grande, se metió en ella, definió de zurda, pero el achique de Ruhan Dos Santos mantuvo el marcador.

En los minutos finales, tanto Cerro Porteño como Resistencia arañaron el primero. Al centro enviado por Claudio Aquino, Ruhan Dos Santos no le aplicó el manotazo correcto, el balón se dirigió hacia el arco y Wildo Alonso despejó sobre la raya a los 40′. Dos minutos después, Ángel Cardozo Lucena amortiguó el tiro de Diego Martínez y la pelota dibujó una parábola e impactó en el travesaño.

CERRO RECUPERÓ LA MEMORIA

En los primeros minutos del complemento, Cerro Porteño demostró lo que venía siendo en el torneo: se adueñó del balón, adelantó sus líneas y jugó en terreno adversario. De entrada, Alan Benítez se perdió el tanto cerrista.

Ruhan Dos Santos fue exigido y respondió bien: desactivó un bombazo de Claudio Aquino y envió al tiro de esquina un frentazo de Robert Morales. En medio del buen momento azulgrana, Diego Martínez contó con una chance para marcar pero a su potente remate le faltó una mejor dirección.

VENTAJA AZULGRANA

Si en igualdad de hombres Cerro Porteño era superior, a los 64′ fue expulsado Franco Aragón por doble amarilla. Y siete minutos después, inclinó la balanza también desde el marcador: Alberto Espínola se metió al área, envió el servicio y en el segundo poste cerró Robert Morales para poner el 0-1.

Resistencia no tuvo tiempo de reaccionar. A los 76′, un tiro libre ejecutado por Claudio Aquino al borde del área grande significó el 0-2 en el tanteador. Robert Morales, de cabeza, clavó el segundo tanto de su cosecha personal y el tercero cerrista a los 87′. A pesar de coquetear con el cuarto, este gol no llegó. Cerro Porteño se recuperó en el torneo goleando a un rival que le complicó en la primera etapa, pero que no aguantó al Ciclón.