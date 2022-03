Estados Unidos y México, a rematar los boletos

Costa Rica es la única amenaza para la clasificación directa de México y Estados Unidos, a la que recibirá esta noche. Para clasificar directo, los Ticos necesitan golear por seis goles de diferencia a Estados Unidos y que México pierda por goleada de local ante El Salvador, ya eliminado.

* Partidos de la última fecha: 21:05 Costa Rica vs. Estados Unidos, en San José. 21:05 México vs. El Salvador, en Ciudad de México. 21:05 Panamá vs. Canadá, en Ciudad de Panamá. 21:05 Jamaica vs. Honduras, en Kingston.

* Posiciones: Canadá 28 puntos, Estados Unidos 25, México 25, Costa Rica 22, Panamá 18, El Salvador 10, Jamaica 8, Honduras 4.

* Formato (3,5 plazas): Los tres primeros van directo. El 4º jugará repesca con el campeón de Oceanía por un último cupo.