No ganar no genera descontento

“Conforme por el trabajo en general”

El entrenador de Olimpia Julio César Cáceres (42 años) se mostró conforme con lo realizado por sus dirigidos en el empate ayer frente a Cerro Porteño. “Conforme por el trabajo que realizamos en general. En el primer tiempo tuvimos más oportunidades de marcar goles, como es un clásico, el rival también siempre va a buscar ganar”, manifestó el técnico franjeado.

“Nosotros estuvimos bien, tuvimos oportunidades de marcar, no lo pudimos hacer, en el clásico hay que tratar de ser certero para hacer la diferencia, pero en lo global ya en el segundo tiempo Cerro emparejó más, ya fue un partido más trabado, nosotros no tuvimos más peso ofensivo, pero tampoco sufrimos mucho”, analizó.

“Cerro tiene jugadores para hacer modificaciones tácticas, nosotros estuvimos mejor parados, manejamos más el balón en el primer tiempo, tuvimos espacios, que lo pudimos haber aprovechado más, durante el trámite del primer tiempo. Ellos empezaron a modificar con el 4-2-2 y así comenzaron el segundo tiempo, a partir de ahí nos igualaron en el medio y nosotros perdimos esa fuerza arriba”, añadió.

“El tema de las lesiones lastimosamente estamos sufriendo un poco, hoy lo de Derlis González, nuevamente, creo que es un esguince de tobillo, según lo manifestado por el doctor, pero creo que no es tan grave y seguramente va a estar para el próximo partido de Copa”, puntualizó.

“Lo de Luis Zárate, estoy muy satisfecho con el trabajo que viene realizando, porque necesitamos este tipo de partidos, más aún para los jugadores jóvenes, para que sigan ganando jerarquía y personalidad”, valoró el entrenador del equipo de Para Uno.

“El empate es justo, en partido típico de Copa”

Francisco Arce, director técnico de Cerro Porteño, opinó sobre el empate de su equipo en condición de visitante ante Olimpia en el superclásico copero. Según sus palabras, el resultado fue justo.

“Duro partido ante un gran rival, a mi me pareció que en gran parte del primer tiempo ellos fueron mejores y en la segunda etapa fue a la inversa. El empate es justo, fue un partido típico de Copa bien diferente a lo que jugamos acá en el torneo local”, empezó diciendo Chiqui Arce.

El entrenador indicó que no encontraron el juego habitual por varios motivos y que fue en ese momento en el que el Decano tuvo las pelotas paradas. Señaló que cuando pasaron a su formato normal fueron mejores y controlaron la matriz, reiterando que fue bastante parejo el encuentro.

Sobre la jugada de Luis Zárate ante Ángel Cardozo Lucena, Arce aseguró que debió haberse sancionado penal y lamentó la ausencia de la tecnología.

“Yo no me di cuenta tan real así en el partido, pero entiendo que fue un penal claro; un codo a la altura del rostro y podría ser que haya una disculpa porque no hay VAR en esta etapa y no sé por qué eso, si en el fútbol paraguayo hay VAR no entiendo por qué la Conmebol no lo tiene”, expresó el entrenador del Ciclón.

“En realidad no jugamos de visitante en el sentido propio del partido porque jugamos en el estadio, capaz se marque esa diferencia porque tuvieron 90 por ciento de la gente. Vale (el punto) y tenemos que ir a sumar de a tres en los próximos partidos en la Olla y ahí sí va a servir mucho este empate”, agregó el técnico. Al último, dijo que el juego no tuvo tantas chances.