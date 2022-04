La ronda 11 del torneo sigue con dos partidos en simultáneo

La undécima ronda del torneo Apertura 2022 continúa este miércoles con tres partidos. Dos están programados a la misma hora: en la previa de Libertad-Resistencia, el choque entre uno de los punteros y el tercero de la tabla, General Caballero de Juan León Mallorquín mide a 12 de Octubre de Itauguá y Nacional enfrenta a Guaireña. Ambos duelos comienzan a las 18:00.

En el estadio Ka’arendy, donde el sábado Olimpia visitará al Rojo, los dirigidos por Gustavo Bobadilla reciben al Globo de Sergio Orteman, quien desde la asunción en el cargo de entrenador, todavía no conquistó la victoria. Los de Mallorquín no triunfan hace cuatro juegos, mientras que los de Itauguá, no ganan hace siete encuentros.

Por su lado, en el Arsenio Erico, el Tricolor quiere extender la racha invicta en la era Pedro Sarabia. Desde la llegada del DT, en reemplazo de Carlos Bonet, el Albo encadenó tres triunfos consecutivos y ascendió al quinto lugar de la tabla. El momento del Albiceleste es el mismo: lleva dos victorias locales y cuatro sin perder sumando la Copa Sudamericana.

Las formaciones y árbitros de Gral. Caballero-12 de Octubre

Las formaciones y árbitros de Nacional-Guaireña