Tacuary 2-Cerro Porteño 0: de la terraza, al sótano

Tras el mejor partido, la peor exposición

Un partido con desarrollo impensado. Cerro, lejos del nivel exhibido en la goleada sobre Libertad, estuvo disciplicente. El ordenado “Tacua” prevaleció con su presión, las salidas rápidas, principalmente con los piques de Fernández. Jean sufrió las embestidas de Vera y Pedrozo. El equipo de Francisco Arce arriesgó con los pases y se expuso a los contragolpes.

Piris da Motta y su salida tempranera por lesión. Lo reemplazó Vargas, con cuyo ingreso el “Coyote” Rodríguez pasó al mediocampo. La movida no funcionó. El Ciclón estuvo incómodo, con las líneas separadas.

Lea más: ¿Qué dijo el presidente del Comité Disciplinario de la ONAD, sobre el caso de Mateus?

Un tiro de esquina de Vera fue conectado por Bareiro, cuyo cabezazo fue redireccionado por Iván Valdez para el 1-0. Como le mojaron la oreja, se esperaba la reacción del elenco azulgrana, que no se dio. Hasta se salvó del segundo tanto con un disparo de Vera parado por Jean.

En la complementaria, Cerro continuó enredado y el “Tacua” siguió con la misma concentración, llegando a ampliar su ventaja luego de una recuperación de balón de Paredes contra Carrascal, la intervención de Fernández quien salió airoso frente a Rolón y la finalización con un disparo colocado de zurda de Vera.

Con las luces prácticamente apagadas, las lesiones mermaron aún más al Ciclón. Patiño solo jugó el primer tiempo y Aquino pidió cambio con el cupo ya agotado. Aún así fue el cerrista de mejor desempeño.

Una sola jugada clara de gol en toda una etapa, el remate de Alfio que dio en el travesaño. Muy poco para tanta expectativa de la afición que aguardaba la victoria que hubiese significado el liderazgo en solitario.

Contra todos los pronósticos, el combativo “Tacua” salió airoso. Premio para el sacrificado grupo comandado técnicamente por Rober Pereira Molina.

Los técnicos: a Arce no le gustó nada

“Normalmente cuando se juega mal y el rival hace bien su trabajo, lo plantea bien, cierra espacios, se pierde. No estuvimos bien, no estuvimos a la altura de lo que se merecía el partido. Teníamos la posibilidad de tomar la punta si ganábamos o al menos empatábamos, pero creo que no lo merecimos. El rival mereció ganarnos”, expresó el técnico de Cerro Porteño, Francisco Arce (51), quien a la consulta de qué no le gustó, respondió: “No me gustó prácticamente nada, porque perdimos en los rebotes, estuvimos muy distantes para poder trabajar y forzar jugadas”.

Robert Pereira Molina (53), entrenador de Tacuary, dijo “el alumno le ganó al maestro. ‘Chiqui’ es un estudioso del fútbol, que nunca escatima enseñar a la gente que intentar progresar en esto. Ganamos con esfuerzo, con mucha disciplina táctica. Sabemos lo que pregona Cerro, su estilo de juego”, dijo entre otras cosas el empresario y productor musical.