Típico triunfo de Copa

Cuando se saca aires de lo más profundo

Cuando se gana y la victoria es significativa como para aumentar la ventaja en la punta de un apretado grupo de Copa Libertadores, y se da un paso valioso hacia la otra fase, de cómo jugó o sufrió el equipo, nadie lo va a cuestionar...

Cerro Porteño no tuvo un rendimiento exquisito, por el contrario, mostró renqueras en lo físico, pero sí mostró coraje, valentía y supo generar la jugada, en un momento menos esperado, para anotar y después a aguantar como sea.

El primer toque de alerta fue de Sergio Díaz, pero el arquero rival sacó al córner. En la respuesta del equipo uruguayo, la pelota asustó al arquero Jean, que al final fue uno de los gravitantes en la victoria. En otra jugada de nuevo el golero del Ciclón acalló el grito charrúa.

Se iba el primer tiempo, por entonces Peñarol ya imprimió su oficio de copero, pero la Olla estalló con el griterío de gol. Lo marcó el que estuvo en dudas, Ángel Cardozo Lucena, quien después de un saque lateral de Rodríguez, a Aquino que con el pecho habilitó a Pika, y este remató el arco uruguayo.

Lo del segundo periodo fue tal vez el más peleado, con Peñarol en busca de la paridad, pero sin ser superior al dueño de casa. Martins se perdió el segundo, y luego el boliviano habilitó a Romero, y este le pegó cerca del palo.

A poco de comenzar el periodo final se fue por lesión Díaz, después Benítez, y lo físico pasó a ser la preocupación. Chiqui Arce no se sonrojó en potenciar la defensa y fue propicio para aguantar la embestida charrúa. Duarte, Patiño y Jean, en ese podio fue el sustento de la gran victoria de Ciclón que terminó casi sin aires, pero en la punta con buena ventaja esperado los tres últimos partidos. El Ciclón sacó un triunfo típico de Copa...

“El gol nos hizo bien”

El técnico de Cerro Porteño, Francisco Arce, dijo: “El partido tuvo varias facetas, varias formas de jugar. Hubo minutos en el primer tiempo en los que creamos algunas chances, después ellos tomaron un poco el control de juego. Creo que el gol al final del primer tiempo nos hizo muy bien. Al final respondimos a lo que ellos propusieron que eran los pelotazos”.

Sobre próximos compromisos y las lesiones de jugadores: “Pensamos primero en el torneo local, necesitamos vencer el sábado a Nacional, para no despegarnos de Libertad. Mientras nos vamos a ir acomodando, si no llega Rober Piris jugaría uno de los chicos, están haciendo todo para recuperarlo. Sobre Alan (Benítez) no sabemos mucho aún, pareciera ser una lesión muscular en el aductor, pierna izquierda, esperemos que no sea nada grave. Son cuestiones típicas de un calendario apretado, al que no estamos acostumbrados”.

Siguientes compromisos. El próximo cotejo de los azulgranas por la Liberadores será el miércoles contra Colón en Santa Fe, donde no jugará el colombiano Rafael Carrascal, por acumulación de tres tarjetas amarillas.

