Olimpia: mucha suerte, poco fútbol

Estuvo más cerca de perder que de ganar

Un partido abierto y entretenido, con los equipos buscando el arco contrario y sufriendo en los alrededores del propio. La famosa manta corta, si te cubrís la cabeza, te destapás los pies. El Decano comenzó bien, con las descargas de Richard, las proyecciones de Otálvaro, generando ocasiones propicias desperdiciadas principalmente por Paiva y Quintana. Luego cayó peligrosamente en un bache, del que le costó salir. Dentro del proceso de mejoramiento sufrió embates que lo dejaron al borde del nocaut. Defensa abierta y rebasada.

Gracias a las grandes intervenciones de Olveira y una mala decisión arbitral, Olimpia pudo ir al descanso con el arco en cero. Pudo haber marcado, pero no tuvo puntería. Bernardi había llegado al gol, que fue invalidado por una posición adelantada inexistente. Zárate habilitaba al volante argentino. El VAR debe aplicarse desde la primera fase, no a partir de octavos. Que las sedes que no reunan las condiciones tecnológicas, que es la excusa, pierdan la localía. Alguna vuelta le tienen que encontrar a este problema para evitar determinaciones perjudiciales.

El empuje de la etapa complementaria no le alcanzó al elenco franjeado para marcar la diferencia. Colón generó claras oportunidades para ganar. Meza había marcado, pero una vez, el grito sabalero quedó atragantado por la marcación errónea del off side por parte del asistente.

Se dice que a la suerte hay que acompañarla, pero Olimpia no estuvo a la altura del encuentro. Otro paso en falso que lo aleja de octavos de final.

Cáceres: “No tuvimos tranquilidad para definir”

“La sensación de no poder ganar no es tan cómoda. No tuvimos la tranquilidad para definir”, expresó el técnico de Olimpia, Julio César Cáceres. “No pudimos marcar y el rival también tuvo oportunidades para lastimarnos”, añadió el orientador.

“Algunas veces desordenados u ordenados intentamos (llegar al desnivel) y dejamos espacios. Hacemos lo que sea necesario para buscar las variantes, aseguró el conductor franjeado, añadiendo: “Ahora solamente toca descansar y pensar en los próximos partidos”.

“Buscamos los tres puntos, lastimosamente no se dio. A dar vuelta la página”, dijo a su vez el mediocampista Fernando Cardozo.

Julio César Falcioni, entrenador de Colón, señaló que en el torneo se juega el prestigio y también la parte económica, calificando de “groseros” los errores arbitrales para la anulación de los dos goles rojinegros.

