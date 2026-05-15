Choque fatal: liberan a conductor de “Beto” Ovelar, pero no descartan imputación

El fatal percance se registró alrededor de las 20:00 del jueves, a la altura del kilómetro 177 de la Ruta PY02, específicamente en la Colonia Walter Insfrán de Caaguazú, donde perdió la vida Celso Vera (51), domiciliado en la zona.

El vehículo involucrado era una camioneta Toyota Land Cruiser, que estaba al mando de Mario Rubén Rivas Cubas, domiciliado en el barrio Las Mercedes de Coronel Oviedo. De acuerdo con los primeros datos, el senador Silvio “Beto” Ovelar viajaba como acompañante dentro del rodado al momento del accidente.

El fiscal Alexis Takahashi explicó que actualmente continúan las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar plenamente cómo ocurrió el percance fatal.

Manifestó que al conductor ya se le practicaron varias pruebas, entre ellas alcotest y verificación de licencia de conducir. Además, indicó que solicitaron imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la zona para confirmar todos los detalles relacionados al caso.

“Estamos investigando ambos lados, la situación en que se encontraba el transeúnte y también todo lo relacionado al conductor”, expresó el representante del Ministerio Público.

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El fiscal agregó que también ya fueron ordenadas pericias técnicas sobre el accidente y que, una vez culminados los estudios preliminares, se tomará una decisión respecto a una posible imputación por homicidio culposo.

Igualmente, confirmó que el conductor recuperó su libertad luego de prestar declaración ante el Ministerio Público en la noche del jueves. Sin embargo, aclaró que eso no impide una eventual imputación posterior dentro de la causa.

Takahashi añadió que, en caso de comprobarse que el conductor estaba alcoholizado o no contaba con licencia de conducir, esas situaciones podrían convertirse en agravantes dentro del proceso penal.