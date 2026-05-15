Pablo “Vitamina” Sánchez, estratega del Decano, nuevamente decidió dar descanso a sus figuras principales apuntando al duelo del miércoles ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, tras el amargo antecedente de la fecha pasada, donde su elenco alternativo cayó 1-0 ante San Lorenzo, el colista y virtualmente descendido.

Por su parte, Jorge González Frutos también presentará un esquema de suplentes; la prioridad del técnico de Recoleta es el duelo internacional del próximo martes ante Deportivo Cuenca en Ecuador, en el marco de La Gran Conquista. Para los 22 que salten hoy al césped, será la oportunidad definitiva para demostrar que tienen nivel de titulares.

Olimpia vs. Recoleta FC: minuto a minuto en vivo

Olimpia vs. Recoleta FC, propuesta matinal en Capiatá

Olimpia y Recoleta FC medirán fuerzas en la mañana de este viernes en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 09:30, en la continuidad de la visegimoprimera fecha (penúltima) del torneo Apertura, que tiene al Decano del fútbol paraguayo como campeón anticipado.