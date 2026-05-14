Senador Silvio “Beto” Ovelar involucrado en un accidente fatal en Caaguazú

El accidente de tránsito ocurrió aproximadamente a las 20:00 de este jueves, a la altura del kilómetro 177 de la Ruta PY02, específicamente en la Colonia Walter Insfrán de Caaguazú, según el informe de la Subcomisaría 54ª del barrio Constitución.

La víctima fatal fue identificada como Celso Vera, de 51 años, domiciliado en la mencionada colonia, quien se encontraba como transeúnte cuando fue embestido por una camioneta de la marca Toyota, modelo Land Cruiser, color negro, año 2019.

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Senador iba como acompañante, según la Policía

El rodado estaba al mando de Mario Rubén Rivas Cubas, domiciliado en el barrio Las Mercedes de Coronel Oviedo. De acuerdo con los primeros datos manejados por intervinientes, el senador Silvio “Beto” Ovelar viajaba como acompañante dentro del vehículo involucrado en el percance fatal. Tanto el senador Ovelar como su chófer habrían salido ilesos del percance.

Intervención fiscal

Tras el trágico accidente, intervino la Unidad Penal Nº 4 a cargo del agente fiscal Gustavo Chamorro, junto con el médico forense Dr. Fredy Flores, quien determinó como causa probable del deceso un politraumatismo craneoencefálico severo y shock hipovolémico.

Por disposición del Ministerio Público, el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares, mientras que el conductor aprehendido y el vehículo involucrado quedaron bajo custodia en la Comisaría 2ª de Caaguazú para continuar con las investigaciones.