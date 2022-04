Festejo del “12″ en casa

Lastimó en el mejor momento

El equipo itaugüeño jugando en su cancha y con urgencia de conseguir una victoria salió a intentar generar juego desde la posesión de la pelota pero con traslados lentos no pudo encontrar espacios en los últimos metros porque su rival Tacuary no dejó que lo lastimen entre líneas y tenía un bloque concentrado para no tener fisuras en defensa.

La primera situación fue para el local con un cabezazo de Paulo Da Silva a quien lo dejaron solo pero el balón fue al medio del arco sin lograr sorprender.

La visita de a poco fue saliendo a realizar su idea de juego con salidas rápidas para que los veloces en ataque puedan ir acercando peligro y lo más peligroso fue un remate desde fuera del área de Luis Cabral que desvió el arquero Bernardo Medina.

En la parte final de la primera fracción el partido se volvió aburrido y sin sorpresas más allá de algunas aproximaciones de ambos equipos pero sin lograr efectividad. El arranque de la complementaria no pudo ser mejor para el equipo de la ciudad del ñandutíes, porque en pocos minutos logró un ataque punzante con una pelota al vacío para Sebastián Doldán que picó habilitado por la zona izquierda para levantar la cabeza y tirar el centro al corazón del área por abajo y el argentino Martín Batallini aprovechó de buena forma para sacar el remate esquinado para dejar parado al arquero Servín.

El equipo de Barrio Jara sintió el golpe y salió a buscar el empate pero se le complicó poder llegar con fuerza y a pesar de los cambios ofensivos no consiguió hacer dudar a la firme defensa del ganador y su mejor oportunidad fue un cabezazo de Iván Valdez al palo, ya en la recta final del partido.

En tiempo de adición, llegó el segundo local de Nelson Sanabria para asegurar una victoria muy necesaria.

@fabiomartin81