The Strongest golea 5-0 y es escolta de Libertad

Enrique Triverio (2), Martín Prost, Juan Cascini y Erick (en contra) anotaron para el equipo boliviano, que es segundo por delante de Caracas, que le ganó 1-0 a Libertad.

* Posiciones: Libertad 7, Strongest 5, Caracas 5, Athletico Paranaense 4.

Emelec gana de visitante al Táchira

Emelec consiguió su primer triunfo en el Grupo A al vencer de visitante 4-1 al Deportivo Táchira, y con esta victoria se pone segundo por detrás del líder Palmeiras.

Programa de partidos para hoy:

* Grupo H: 18:00 Talleres - Flamengo, en Córdoba. Árbitro: Éber Aquino (Par).

* Grupo G: 18:00 Colón vs. Cerro, en Santa Fe. Árbitro: Raphael Claus (Bra).

* Grupo G: 20:00 Olimpia vs. Peñarol, en Asunción. Árbitro: Anderson Daronco (Bra).

* Grupo E: 20:00 Always Ready vs. Boca Juniors, en La Paz. Árbitro: Kevin Ortega (Per)

* Grupo E: 20:00 Dvo. Cali vs. Corinthians, en Las Palmeras. Árbitro: Andrés Cunha (Uru).

* Grupo D: 22:00 Tolima vs. Independiente del Valle, en Ibagué. Árbitro: Patricio Loustau (Arg).

* Grupo H: 22:00 Sporting Cristal vs. Univ. Católica (Chi), en Lima. Árbitro: Andrés Rojas (Col).