Libertadores: River empata y acusan a Boca de comprar al árbitro

River Plate, con el paraguayo Héctor Martínez, empató anoche 11 en su visita al Fortaleza de Brasil, con gran actuación de su portero Franco Armani, y quedó a milímetros de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores.

Los ‘millonarios’ de Marcelo Gallardo, uno de los favoritos al título, sufrieron en el estadio Arena Castelão. Pero Armani sacó su casta para defender el empate conseguido por Enzo Fernández (17′, de penal), luego de que los locales se fueran adelante en un bonito gol de Silvio Romero (4′).

* Grupo F: Fortaleza 1- River 1; Alianza Lima - Colo Colo (jugaban anoche)

Posiciones: River Plate 10, Colo Colo 6, Fortaleza 4, Alianza Lima 0.

¿Árbitro comprado por Boca ?

* Grupo E: Boca Juniors, con el paraguayo Óscar Romero, se impuso en la altura de La Paz 1-0 al Always Ready de los paraguayos Arnaldo Giménez, Nelson Cabrera y Gustavo Cristaldo.

Eduardo Salvio (37′) anotó gracias a un polémico penal pitado por el árbitro peruano Kevin Ortega.

“Yo creo que el árbitro estaba comprado por Boca, no se puede actuar tan mal. No se puede cobrar eso. Jugamos mal pero la diferencia estuvo en el penal, ese fue el detalle”, dijo Eduardo Villegas, DT de Always.

Al referirse a la jugada del penal, Villegas indicó: “Nuestro arquero (el paraguayo Pipo Giménez) va a la pelota, cuando Salvio adelanta la pelota el arquero llega antes. Salvio actúa. Fue un engaño hacia el árbitro, Salvio la hizo bien y se la comió el árbitro”.

Con este resultado, el Xeneize abandonó el sótano y saltó al segundo lugar por detrás de Corinthians, que empató 0-0 en su visita al Deportivo Cali.

Posiciones: Corinthians 7, Boca 6, Cali 5, Always 4.

* Grupo D: El Tolima, con el paraguayo Gustavo Ramírez, ganó sobre la hora 1-0 al Independiente del Valle con gol de Andrés Ibargüen y trepó al segundo lugar de la tabla por detrás del Atlético Minero, que había vencido 2-1 al América MG. Posiciones: Atl. Mineiro 8, Tolima 7, Ind. del Valle 5, América MG 1.