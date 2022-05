Sudamericana: Internacional, sin margen de error ante Independiente Medellín

Pese a partir ambos como los dos grandes favoritos del grupo E para lograr el único cupo para los octavos, la irrupción del sorprendente Guaireña paraguayo ha puesto a brasileños y colombianos contra las cuerdas.

-Posiciones (Grupo E): Guaireña 6, Inter 6, Medellín 4, 9 de Octubre 4.

-Programa de partidos para hoy:

Grupo C: 18:15 Banfield vs. Univ. Católica (Ecu), en Buenos Aires. Árbitro: Michael Espinoza (Per).

Grupo E: 18:15 Internacional vs. Independiente Medellín, en Porto Alegre. Árbitro: Facundo Tello (Arg).

Grupo G: 18:15 Ceará vs. Gral. Caballero JLM, en Fortaleza. Árbitro: Jesús Cartagena (Per).

Grupo H: 20:30 Junior FC vs. Oriente Petrolero, en Barranquilla. Árbitro: Yender Herrera (Ven).

Grupo E: 20:30 9 de Octubre vs. Guaireña, en Manta. Árbitro: Augusto Menendez (Per).

Grupo F: 20:30 Atlético Goianiense vs. Antofagasta, en Goiania. Árbitro: Gery Vargas (Bol).

-Miércoles 18 de mayo:

Grupo B: 18:15 River Plate (Uru) vs. Cuiabá, en Montevideo. Árbitro: Alex Cajas (Ecu).

Grupo D: 18:15 Ayacucho vs. Everton, en Cusco. Árbitro: Carlos Ortega (Col).

Grupo B: 20:30 Racing Club vs. Melgar, en Buenos Aires. Árbitro: Derlis López (Par).

Grupo C: 20:30 Santos FC vs. La Calera, en Santos. Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven).

Grupo F: 20:30 Liga de Quito vs. Defensa y Justicia, en Quito. Árbitro: Nicolás Gallo (Col).

-Jueves 19 de mayo:

Grupo H: 18:15 Unión SF vs. Fluminense, en Santa Fe. Árbitro: Andrés Cunha (Uru).

Grupo G: 18:15 Independiente vs. La Guaira, en Buenos Aires. Árbitro: José Burgos (Uru).

Grupo A: 20:30 Metropolitanos vs. Barcelona, en Caracas. Árbitro: Rodolpho Toski (Bra).

Grupo A: 20:30 Lanús vs. Montevideo Wanderers, en Buenos Aires. Árbitro: Flavio de Souza (Bra).

Grupo D: 20:30 Sao Paulo FC vs. Wilstermann, en São Paulo. Árbitro: Ángel Arteaga (Ven).