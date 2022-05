Graves incidentes en la Primera C que afectaron a los del club Oriental

Por la tercera ronda de la Primera División C, cuarta categoría del fútbol paraguayo, Benjamín Aceval recibió a Oriental en el estadio Isidro Roussillón. Lo que parecía ser un partido normal, derivó en una serie de conflictos que comenzaron con una polémica arbitral y recayeron en graves incidentes en las inmediaciones del estadio.

Rolo Mosquera, tesorero del Club Oriental, habló con ABC Deportes e indicó que el problema inició cuando el árbitro del compromiso, Joel Martínez, dejó pasar un par de agresiones físicas hacia jugadores del equipo del Bajo.

Según la denuncia, en primera instancia, el futbolista Julián Salas recibió una fuerte patada que el colegiado dejó pasar, a pesar de las graves consecuencias que incluso obligaron derivar el traslado del futbolista al hospital más cercano, puntualmente el de Villa Hayes.

En una acción consecuente, otro jugador de Oriental sufrió una crítica consecuencia física. Augusto Sánchez estuvo dos minutos caído en medio de un estado de conmoción, tras ser embestido por un rival, afortunadamente pudieron reanimarlo y fue trasladado al mismo hospital que su compañero. En dicha jugada, el árbitro dejó seguir sin percatarse del estado del jugador, por lo que la afición del equipo del barrio Ricardo Brugada empezó a hacer sentir su descontento.

El clima tenso que se vivía en el terreno del Isidro Roussillón iba a llegar a las graderías, generando una serie de disputas entre los aficionados de ambos equipos. “La hinchada local nos decía ‘chespiritos, chacariteños muertos de hambre’, incitaban a la violencia. Después vinieron a agredirnos como 7 personas y se produjo una pelea alrededor del estadio”, fueron algunas declaraciones del tesorero de Oriental.

Presuntamente, los aficionados habrían hecho uso de piedras, palos y otros artilugios dañinos en medio de la contienda. Un jugador de la reserva de Oriental, que aún es menor de edad, terminó con el brazo fracturado y el utilero de la misma institución también sufrió severas consecuencias físicas.

El encuentro siguió su desarrolló y finalizó con un resultado de 2-2, el árbitro adicionó seis minutos más en tiempo de recuperación por los incidentes. El futbolista de la escuadra visitante, Iván Cañete, también fue trasladado al hospital tras sufrir una nueva agresión de un futbolista de Benjamín Aceval. “Llegué inconsciente al hospital y me dieron cuatro días de reposo. Sobre el final del partido, yo salté para cabecear y el jugador me pegó por detrás de la cabeza, me dijo que por ser chacariteño me merecía eso”, aseveró Iván.

En consecuencia de esta serie de sucesos, desde el Club Oriental presentarán una demanda ante la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).