Formativas: sin pausa para la fecha 18

La jornada continuará hoy y finalizará mañana. Por las condiciones climáticas ya fueron postergados cinco encuentros de Guaireña – General Caballero JLM (Sub 16, Sub 17 y Sub 19) y Guaraní – Libertad (Sub 18 y Sub 19).

Cartelera:

Sol de América – 12 de Octubre en Luis A. Giagni (auxiliar). Martes: Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Miércoles: Sub 16 y Sub 14 (07:30) - Sub 17 y Sub 15 (09:30).

Guaireña FC – General Caballero JLM en Olimpia de Villarrica. Miércoles: Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30) y Sub 18 (13:00).

Cerro Porteño – Resistencia SC en Parque Azulgrana (Ypané). Martes: Sub 16 (07:30). Sub 17 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Miércoles: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30).

Nacional – Tacuary FBC en Presidente Hayes. Martes: Sub 18 (07:30) y Sub 19 (09:30). Miércoles: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30).

Guaraní – Libertad en Comité Olímpico, martes: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30). Y en cancha de 3 de Noviembre, miércoles: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30).

Sportivo Ameliano – Olimpia en Capitán Figari (Lambaré). Martes: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30). Miércoles: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 18 (12:00). Y en Roque Battilana, martes: Sub 19 (12:00).

Los líderes:

Sub 14: Libertad, 38 puntos.

Sub 15: Olimpia, 46.

Sub 16: Olimpia, 38.

Sub 17: Libertad y Cerro Porteño, 37.

Sub 18: Libertad, 42.

Sub 19: Olimpia, 39.

Próxima fecha:

Olimpia – Resistencia SC en Complejo ODD (Villeta).

12 de Octubre – Cerro Porteño en Nikkei Bellmare (Itauguá).

General Caballero JLM – Sol de América en Unión Ybyraro.

Libertad – Guaireña FC en Colegialito.

Tacuary FBC – Guaraní en Roque Battilana.

Sportivo Ameliano – Nacional en Capitán Figari.