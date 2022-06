Fiesta de la Evolución se disputará en Paraguay desde el viernes

El torneo tiene como objetivo desarrollar oportunidades con las Ligas de Desarrollo para que los futuros talentos se incluyan en el fútbol como un espacio de formación integral, como seres humanos y atletas.

La categoría masculina sería la Sub 13, donde Olimpia representará a Paraguay. En cuanto a la categoría femenina, están la Sub 14 representado por el Decano y la Sub 16 por Sport Kuetuvy de Canindeyú.

“Lo llamamos Fiesta Evolución porque tiene tres elementos muy importantes: la competencia, la formación y la recreación. Desde la Dirección de Desarrollo estamos convencidos de que la formación y el desarrollo integral de nuestros atletas es la clave para el desarrollo del fútbol sudamericano”, destacó Fabimar Franchi, Gerente de Fútbol Femenino y Sustentabilidad.

En la Fiesta Evolución, se disputarán 72 partidos en seis canchas distribuidas en los complejos del Centro de Competiciones Formativas (Parque Guazú Metropolitano), Comité Olímpico Paraguayo y la Cancha CONMEBOL de la Ciudad de Luque.

Esta será la cuarta edición del torneo, que se juega con un formato todos contra todos y, como premio, los primeros dos equipos de cada categoría viajarán a Orlando, Estados Unidos, para participar de una competición de desarrollo internacional.